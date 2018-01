Condividi

“Il contenzioso tributario”. E’ questo il titolo della tavola rotonda organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza in programma giovedì 25 gennaio. Una giornata di studio con un focus specifico su un procedimento giuridico particolarmente importante per le imprese e, in generale, per tutti i contribuenti.

Inizio dei lavori alle 10:00 con la registrazione dei partecipanti. A seguire i saluti introduttivi di Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza, e dei presidenti degli ordini professionali.

Interverranno i giudici tributari Quirino Lorelli (“Le prescrizioni tributarie”) e Antonio Cestone (“Controlli formali delle dichiarazioni e riscossione mediante ruolo”). Modera Erminia Giorno, segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza.