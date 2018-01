Taurianova (RC), parte la seconda edizione del concorso “Colora il tuo casco”

Condividi

L’Amministrazione comunale ha indetto la seconda edizione del concorso “Colora il tuo casco” rivolto agli studenti delle terze classi delle scuole medie cittadine.

Il concorso – che ha riscosso grande successo lo scorso anno – mira a sensibilizzare i più giovani sull’uso consapevole del casco protettivo, attraverso un’attività in grado al contempo di stimolare creatività e senso artistico.

Ogni studente dovrà realizzare, entro la fine del mese di gennaio, su un apposito foglio (che sarà distribuito dall’Ente) un casco da motociclista, usando colori e stili a proprio piacimento.

I ragazzi dovranno, dunque, colorare in assoluta libertà e secondo la loro fantasia, il casco riprodotto sul foglio di partecipazione al concorso.

La giuria, che selezionerà i migliori elaborati, è composta da professionisti dell’ambito educativo e dell’ambito sociale individuati dal Responsabile del Terzo Settore del Comune, Andrea Canale.Gli elaborati dovranno essere consegnati, dunque, al Terzo Settore debitamente compilati con le indicazioni necessarie alla successiva identificazione dell’autore.

L’Ente si riserva la possibilità di offrire ulteriori premi di merito e/o attestati di partecipazione.

I vincitori – che saranno due, uno per ognuno dei due circoli didattici del territorio comunale – riceveranno in premio un casco integrale la cui grafica sarà la riproduzione esatta del loro disegno.

L’iniziativa, promossa dal Comune, si avvale della collaborazione della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), nella persona del presidente federale Giovanni Copioli, e del Lions Club Polistena Brutium.

La Cerimonia di premiazione si terrà nella prossima primavera.