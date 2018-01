Successo per mostra presepi organizzata dall’associazione Catanzaro è la mia città

Condividi

Notevole successo per la mostra- concorso dei Presepi artigianali esposti presso il Teatro Comunale di Catanzaro.

I membri dell’Associazione Catanzaro è la mia città hanno proseguito con il loro costante impegno tutti i giorni – lo faranno fino al sette gennaio prossimo, giorno delle premiazioni dei migliori lavori – per tenere aperta la mostra, che anche ieri ha fatto registrare molte presenze.

Migliaia i visitatori giunti da tutti i quartieri del capoluogo hanno potuto ammirare i lavori di Giuseppe Aiello, Giovanni Bisantis, Matteo Caserta, Silvano Catrambone, Centro Diurno Perseo Fondazione Betania, Comunità Furfanti, Andrea Cosco, Umberto De Giovanni, Salvatore Ferragina & C., Giuliana Iorfida, Piero Loprete, Rosario Lucia, Antonio Lupis, Massimo Maiolo, Giuseppe Masciari, Fabio Mazzitelli, Elisabetta Morello, Dario Napolitano, Nebbia Rada alias Mario Pitardi, Mario Notaro, Concetta Rotundo, Ignazio Santillo, Alfonso Scarfone, Francesco Scarpino, Antonio Silipo, Giuseppe Sollima, Patrizia Trapasso e Antonio Zinzi, 28 piccoli capolavori che hanno messo in difficoltà i visitatori che hanno dovuto votare solo uno dei presepi da loro scelti come i più belli .

“Il senso di questa iniziativa – riferisce il Presidente dell’associazione Francesco Vallone – è legata alla nostra gioia di poter trasmettere la voglia di dare consapevolezza ai catanzaresi che c’è molto di buono in questa città.

Dopo le visite guidate del centro storico, che hanno dato consapevolezza e l’orgoglio che tanta storia è a fondamento del capoluogo, dopo le lezioni di catanzaresità nelle scuole, che hanno consentito a tanti ragazzi di conoscere Arte, Letteratura, storia e geografia di Catanzaro, con questa mostra dei presepi abbiamo consentito a migliaia di concittadini di ammirare un aspetto della catanzaresità che non tutti conoscevano, artisti che sono riusciti ad esprimere il meglio di sé in piccoli capolavori.

Un grazie particolare – continua Vallone a coloro che hanno sponsorizzato quest’evento dalla Gioielleria Sica che per prima ha voluto offrire i premi, al ristorante Gustu, alla libreria Ubik, alla sala feste Bazinga, la valigeria pelletteria Twins, alle ditta Stirparo e New Pallet che ci hanno consentito di rendere più bella la premiazione dei presepi più votati. Ricordo a tutti che si potrà votare fino al giorno della befana e che la mostra sarà visitabile anche il 7 gennaio giorno delle premiazioni solo fino alle 19”