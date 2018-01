Sellia Marina: una comunità fortemente solidale

Condividi

Solo 10 giorni, quelli dal 27 Dicembre al 6 di Gennaio, per attivarsi a sostegno di 4 nuclei familiari in difficoltà. Questo l’S.o.S. lanciato sul web da “Officina delle Idee”, operosa associazione selliese, attraverso l’hashtag #selliamarinasolidale.

Facebook, twitter, linkedin, un click dopo l’altro, l’appello è rimbalzato di bacheca in bacheca, di famiglia in famiglia, ed ha raggiunto rapidamente case, enti, attività commerciali.

10 esercenti hanno risposto all’invito, offrendosi come “punto di raccolta” per alimenti e donazioni da recapitare alle famiglie indigenti: due panetterie (Levato e Speziale), una macelleria (F.lli Fortese), un centro estetico (Gaetana Di Maio), due negozi (Alimentari di Mariacristina Caristo e Proshop di Enzo Canino), un bar (Happy Hour Amelio), una parruccheria (New Image di Dragone), due ristoranti (Il Punto e Asso di fiori).

Molti, molti di più i cittadini che sono accorsi, in una commovente maratona solidale, depositando presso i punti di raccolta alimenti a lunga conservazione ed effettuando piccole donazioni.

E goccia dopo goccia, in soli 10 giorni, la comunità selliese è riuscita a sostenere le famiglie indigenti con 23 pacchi spesa alimentare e 203.46 €, con grande gioia di tutto il team operativo. Piccoli gesti, un supporto che, come è facile immaginare, può essere determinante per le famiglie che si trovano a fronteggiare una quotidianità difficile. Citando Madre Teresa “sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe”. Cos’altro dire – scrivono gli organizzatori, ringraziando la comunità dai social networks – se non “questa è #selliamarinasolidale?”