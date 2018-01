Rossano, fusione: Madeo apre mostra nel centro storico

Condividi

Recuperare ed attualizzate le ragioni, la passione ed il metodo di quell’autentico spirito costituente che nel 1946 animava i Padri e le Madri della nostra Costituzione Repubblicana significa, soprattutto in questa delicatissima fase storica per il nostro Paese ma anche per la nostra regione e per il nostro territorio, rimettere la Persona e la Famiglia al centro del confronto dialettico, dell’azione politica e della progettazione istituzionale, a partire dall’ambizioso percorso in atto della fusione CORIGLIANO-ROSSANO.

È quanto ha dichiarato la presidente del Consiglio Rosellina MADEO inaugurando nella Città del Codex la mostra nazionale itinerante LIBERE E SOVRANE, LE 21 DONNE CHE HANNO FATTO LA COSTITUZIONE che resterà ospitata e visitabile nella Sala Consiliare, nel Centro Storico, FINO A DOMENICA 28 GENNAIO.

All’evento svoltosi ieri (domenica 14) sono intervenuti, tra gli altri, anche S.E. Mons. Giuseppe SATRIANO Arcivescovo di Rossano-Cariati e il Sindaco Stefano MASCARO.

Nel settantesimo anniversario del riconoscimento del voto delle donne – ha continuato – momento storico epocale per la storia nazionale, rivolgendoci soprattutto alle nuove generazioni abbiamo voluto ricordare e continueremo a ricordare nei prossimi giorni queste donne che per prime sono entrate nelle aule del Parlamento ed hanno saputo collaborare, al di là delle appartenenze di partito, affinché nella Carta Costituzionale fossero affermati i diritti e l’uguaglianza sociale delle donne. È a questo approccio valoriale – ha concluso la MADEO rivolgendosi ai giovani – che dobbiamo saper ispirarci soprattutto nella nostra iniziativa politica e sociale, nella consapevolezza che la lungimiranza in Politica e nella capacità di governo dei territori non può che nutrirsi di pensieri lunghi.

La Presidente ha colto l’occasione per ringraziare, tra gli altri, i responsabili comunali Pino MADEO e Tonino UVA per aver coordinato il prezioso lavoro che a vario titolo hanno svolto i dipendenti comunali per la realizzazione dell’esposizione.

Nella mattinata di oggi (lunedì 15 gennaio) diverse delegazioni di alunni delle scuole cittadine hanno iniziato ad ammirare la speciale mostra grazie alla collaborazione del dirigente Antonio PISTOIA dell’Istituto Comprensivo Rossano 1 e delle insegnanti Patrizia STRAFACE referente del progetto Cittadinanza Attiva e Teresa MADERA referente del progetto bullismo e cyberbullismo che hanno accompagnato le classi seconde della scuola secondaria di primo grado L. DA VINCI e la classe V della scuola primaria G. RIZZO.

Nei prossimi giorni seguirà la visita delle classi IV e V delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Rossano 1 impegnati quest’anno in diversi progetti di approfondimento sulla Costituzione e sui principi fondamentali di democrazia ed uguaglianza.