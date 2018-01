Rossano (CS) – Il 4 gennaio concerto di musica classica al teatro Paolella

Condividi

Fine Ottocento, inizi del Novecento. Era rossanese il direttore d’orchestra che guidava la prestigiosa BANDA ROSSA, la banda musicale di Sansevero formata da ben 60 elementi, accompagnandola in tournée nelle principali Città d’Europa, negli Stati Uniti e in Canada. Un concerto di musica classica per ricordare la figura del pluripremiato compositore e illustre concittadino rossanese. – DOLCEZZA E FANTASIA NELLE ROMANZE DEL MAESTRO EUGENIO SORRENTINO. È, questo, il titolo del concerto di musica classica che si terrà il prossimo GIOVEDÌ 4 GENNAIO 2018, alle ORE 21, al teatro Paolella.

Ad invitare, a nome del Sindaco Stefano MASCARO e dell’Amministrazione Comunale, a non perdere questo nuovo appuntamento socio-culturale di qualità è l’assessore alla cultura Serena FLOTTA sottolineando che anch’esso rientra nella convinta attività di promozione della storia, della cultura e dei più importanti personaggi cittadini che hanno contribuito e contribuiscono a veicolare nel mondo l’immagine della città d’arte.

Nato nel 1865, SORRENTINO è stato tra i più stimati ed apprezzati direttori d’orchestra dell’epoca, conosciuto anche all’estero.

Da New York a Chicago, da Philadelphia a Kansas City da Saint Louis a Quebec City fino a Toronto. Sono diverse le città in cui SORRENTINO ebbe modo di far conoscere le proprie opere. Vita e opere di Eugenio SORRENTINO, in occasione del concerto in suo onore, saranno raccontate attraverso la voce della soprano Bina VISCOVO accompagnata al pianoforte da Rosaria AIELLO.