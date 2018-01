Rossano, Befana: 400 i giochi donati alle farmacie

Condividi

Sociale, sono oltre 400 tra peluche, barbie, macchinine e moto i giochi donati dai cittadini alle farmacie locali e che la Befana distribuirà ai bambini SABATO 6, in PIAZZA STERI, dalle ORE 11.

Ad esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto dall’iniziativa di solidarietà e sostenibilità promossa dall’Amministrazione Comunale è il Sindaco Stefano MASCARO ringraziando tutti i cittadini e le farmacie FARMAVET di Viale della REPUBBLICA, Luigi GALLINA di contrada AMICA, PAPPALARDO di Viale Margherita, Francesco FERRATI di via Nazionale, Carmine MASCARO a Piragineti, RIZZO CORALLO e FORCINITI su Corso GARIBALDI, NOTO di Viale S.Angelo e DI DONATO di Via TELESIO per aver aderito a questo progetto che – spiega il Primo Cittadino – ha il duplice obiettivo di aiutare i bambini meno abbienti ed educare e stimolare grandi e piccoli al riuso e al riciclo degli oggetti.

I sacchi forniti dalla ECOROSS, partner dell’iniziativa, erano stracolmi di giochi per tutti i generi, per tutte le età, inclusa la prima infanzia, libri, giochi da tavola e di società. Alcuni sono completamente nuovi perché sono stati acquistati e regalati. Quelli usati sono in ottimo stato.

Alle ORE 12 nel centro storico a PIAZZA STERI, è previsto l’arrivo della BEFANA in 500 con il Club 500 Italia coordinamento di Rossano i cui membri, che come ogni anno, distribuiranno caramelle e cioccolate. Sono previsti anche spettacoli e animazione per bambini.