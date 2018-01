Rosarno, riunione per contrasto al caporalato

Condividi

Il prossimo 25 gennaio, alle ore 16.00, si terrà, presso il Comune di Rosarno una riunione, presieduta dal Prefetto Michele di Bari, per un aggiornamento delle attività attuative della Convenzione in materia di contrasto al caporalato e del Protocollo operativo in materia di accoglienza ed integrazione degli immigrati nella Piana di Gioia Tauro.

Alla riunione prenderanno parte il Commissario straordinario del Governo per l’Area di San Ferdinando, i Vertici delle Forze di Polizia, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Sindaco di San Ferdinando, il Dirigente dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, i Direttori di INPS e INAIL e Centro per l’impiego di Reggio Calabria, i Presidenti delle Confederazioni degli agricoltori, i Rappresentanti sindacali di categoria, il Referente di Libera, i Direttori della Caritas Diocesana di Reggio Calabria – Bova, Oppido – Palmi e Locri – Gerace, il Governatore della confraternita Misericordia ed i rappresentanti di Emergency e MEDU.