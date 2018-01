A Roghudi (RC) il convegno “Connessi al web, sconnessi dalla realtà”

Condividi

Le parrocchie di Marina di S.Lorenzo e Roghudi con la partecipazione del Comune di Roghudi e l’Istituto “C.De Amicis” di Melito Porto Salvo organizzano per sabato 13 gennaio alle 10:30 presso la sala Conveggni Access point di Roghudi un convegno dal titolo: “Connessi al web, sconnessi dalla realtà”. Abbiamo fortemente voluto questo convegno -ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione – alla presenza di esperti in materia per riflettere sul fenomeno (“dipendenza dal web”)e per capire come mai a causa degli “aggeggi elettronici” si e’ perso il senso dell’incontro e del vedersi. E’ importante – continua il parroco – “staccare la spina” , “disintossicarsi” da questi micidiali aggeggi elettronici e ritrovare se stessi. Il mondo virtuale ci ha fatto perdere di vista la vita reale. I giovani al mondo d’oggi preferiscono rifugiarsi o incontrarsi nel mondo virtuale chiudendo le porte ai veri sentimenti che potrebbero nascere incontrandosi.