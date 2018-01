Il rock dei Kastigo da Reggio Calabria a Sanremo Rock

Condividi

I rockers reggini Kastigo vincono la selezione calabrese di Sanremo Rock e approdano alla fase finale del famoso contest nazionale che si terra nella città dei fiori a Maggio.

A Praia a Mare, in una location affollata da amanti della musica ed addetti ai lavori, sotto l’osservatorio competente del presidente di giuria Silvio Pacicca (produttore discografico), ed altri titolati collaboratori, la rock band reggina, con tre brani inediti si è imposta su ulteriori sei concorrenti provenienti da diverse località della regione.

Alla luce del riconoscimento ottenuto, i Kastigo si presentano sul palco della città dei fiori come la band in grado di produrre il miglior rock originale in lingua italiana che la provincia dello Stretto sia in grado di esprimere.

Musica verace, come l’estrazione dei propri componenti, i Kastigo hanno coinvolto e convinto gli spettatori ed i giudici con una performance energetica che ha restituito il giusto attacco ad un genere ormai troppo intorpidito da manierismi.

I Kastigo sono Vins Di Bello (voce e chitarra), Elio Tomeo (voce e chitarra), Francesco Donato (basso), Demetrio Caridi (batteria).

Sanremo Rock rappresenta una delle più importante vetrine musicali italiane, un palcoscenico che ha lasciato moltissimi big di oggi tra i quali Ligabue, i Litfiba, Carmen Consoli solo per citarne alcuni.