Roccella Jonica (RC): dal 19 gennaio la II Edizione di “Pagine in Technicolor”

Organizzata dall’associazione culturale Tratti in libertà e dal Circolo di Lettura dell’ARAS, con la collaborazione del Comune di Roccella Jonica, a partire da venerdì 19 gennaio, alle ore 18.00, prenderà il via all’ex Convento dei Minimi di Roccella Jonica (RC), in base al calendario illustrato di seguito, la II Edizione della rassegna cinematografica Pagine in technicolor, che, dopo il successo riscontrato lo scorso anno, proporrà per il 2018 cinque film tratti da opere di narrativa, incentrati sul fascino e il mistero del genere Noir. Presentazione e commento a cura di Rossella Scherl e Antonio Falcone.

Venerdì 19 gennaio: Il mistero del falco (The Maltese Falcon, 1941, John Huston, dall’omonimo romanzo di Dashiell Hammett, originariamente pubblicato a puntate sulle pagine della rivista Black Mask, dal settembre 1929 al gennaio 1930)

Venerdì 2 febbraio: La fiamma del peccato (Double Indemnity, 1944, Billy Wilder, dall’omonimo romanzo di James Cain, 1943)

Venerdì 16 febbraio: I fantasmi del cappellaio (Les fantômes du chapelier, 1982, Claude Chabrol, dall’omonimo romanzo di Georges Simenon, 1949)

Venerdì 2 marzo: Il terzo uomo (The Third Men, 1949, Carol Reed, l’omonimo romanzo venne scritto dallo scrittore Graham Greene mentre redigeva la sceneggiatura del film, per poi essere pubblicato nel 1950)

Venerdì 16 marzo: Ascensore per il patibolo (Ascenseur pour l’échafaud, 1958, Louis Malle, dall’omonimo romanzo di Noël Calef, 1956)