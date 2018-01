Riparte il viaggio del progetto Nigra con “La stanza di seta”

Condividi

Il progetto Nigra di Luciano Amodeo, Pasquale Caracciolo e Christian Gangeri è nuovamente in viaggio, per presentare il loro ultimo lavoro “La Stanza di Seta”. Il tour, messo in moto da circa un anno, ha consentito alla band calabrese di valicare la porta di molti music club in Italia ed in altre parti del mondo (Spagna, Portogallo, Sud America). Ripartito da Reggio Calabria, e dopo il concerto di ieri sera tenutosi al Piccadilly di Faenza, questa sera approda a Bologna per suonare contornati dalla splendida cornice offerta dall’Arteria Music Club e dal proprio pubblico, per poi dirigersi alla volta di Imola, Milano, Follonica, Catanzaro e Roma. Intanto il progetto Nigra, lavora senza soste e tra un concerto e l’altro, la band si ritrova costantemente al The Cave studio di Catania per la registrazione di un nuovo album, dalle sonorità che riveleranno profonde novità in arrivo, con l’uscita del primo singolo “Diritti Sociali” prevista nel prossimo febbraio.

Il tour 2018:

19/01 Reggio Calabria – Oste Magno;

24/01 Faenza (RA) – Piccadilly;

25/01 Bologna – Arteria;

26/01 Imola (BO) – Emilia 31;

27/01 Milano – Gasoline;

28/01 Follonica – Casa Azul;

02/02 Catanzaro – Museo del Rock;