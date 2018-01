Rende (CS) – Musei aperti anche di domenica

Condividi

Aumentano le iniziative in una città sempre più in crescita dal punto di vista culturale. Il Comune di Rende ha patrocinato due eventi culturali di grande portata: dalla mostra monografica di Antonio Ligabue al Museo del Presente, esclusività tutta calabrese, alla mostra di Mimmo Rotella al Museo del Maon presso il centro storico. Ambedue le mostre, nel weekend appena concluso, hanno registrato un’elevata affluenza di visitatori. Due eventi di notevole attrazione mediatica e turistica per una città che, quotidianamente e minuziosamente, si adopera per un’evoluzione socio-culturale. Il sindaco Marcello Manna intende ringraziare i dipendenti comunali ed i dipendenti della Rende Servizi per l’encomiabile lavoro svolto. Per il prossimo fine settimana l’amministrazione comunale di Rende ha predisposto l’apertura dei musei anche nell’intera giornata di domenica. Ricordiamo gli orari di apertura al pubblico dei Musei in questione: al mattino dalle ore 10 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20.