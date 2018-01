Reggio Calabria- Si conclude il ciclo di workshop sui temi della gestione aziendale

Condividi

Si conclude il ciclo di workshop sui temi della gestione aziendale e della managerialità.

Il sesto e conclusivo workshop in programma, dal titolo “Come gestire i processi aziendali per governare il cambiamento organizzativo”, si svolgerà mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio p.v. dalle ore 9 alle ore 17 ed è dedicato ad imprenditori e professionisti interessati ad acquisire gli strumenti per gestire in maniera consapevole e condivisa i processi di cambiamento organizzativo.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione on line.