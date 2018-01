Reggio Calabria, secondo incontro su Agricoltura risorse e opportunità

Condividi

L’Associazione culturale “Tre Quartieri”, continuando gli incontri del Laboratorio alla cittadinanza, organizza per il giorno 25 Gennaio alle ore 17,30, presso la propria sede sita in via A. Garibaldi trav. Esposito in Gallico Superiore, il 2° incontro dal tema: Agricoltura – Risorse e Opportunità per lo sviluppo del territorio zona Nord di Reggio Calabria.

Interverranno; il Presidente dell’Associazione Tre Quartieri Oreste Pennestrì, Il sindaco della città metropolitana e sindaco del comune di Reggio Calabria avv. Giuseppe Falcomatà, l’agronomo e esperto alimentare dott. Alessandro Passalia, il presidente della camera di commercio di Reggio Calabria dott. Antonino Tramontana, il presidente del consorsio del bergamotto di Reggio Calabria, avv. Ezio Pizzi, altresì saranno presenti dei dirigenti della coldiretti di Reggio Calabria, coordina il dibattito l’arch. Matteo Gangemi.

Alla fine dell’incontro ci sarà una degustazione di dolci a base di bergamotto.