Reggio Calabria, ristrutturazione Telesio, Nucera: “Azione al servizio di tutti”

“Grazie ai lavori di manutenzione straordinaria a carico del piano comunale delle opere pubbliche, la palestra della Scuola Telesio nel quartiere Modena – Ciccarello torna a essere agibile e rinnovata per poter adattarsi e far fronte anche alle esigenze degli sportivi e delle associazioni del quartiere”. E’ quanto richiama l’assessore alle Politiche Sociali e Minoranze Linguistiche Lucia Nucera all’indomani della restituzione da parte del sindaco Falcomatà, agli studenti e al territorio, della struttura sportiva chiusa da otto anni.

“Questa ulteriore azione è il risultato di un più ampio lavoro di programmazione che sta facendo venire alla luce gradualmente il disegno che l’amministrazione Falcomatà ha da sempre perseguito con tenacia: restituire spazi di condivisione e socializzazione ai cittadini “.

“Mai dobbiamo rinunciare agli spazi e alle occasioni di ascolto e partecipazione in città – afferma d’altro canto l’assessore alle Politiche Sociali Lucia Nucera – sono strumenti che restituiscono la vera agibilità alle relazioni tra cittadini, dignità e orgoglio, nonché senso di appartenenza ai quartieri”.

“Questa è la considerazione frutto degli incontri nei quartieri che sto affrontando, l’ultimo dei quali, solo pochi giorni fa, proprio nella Parrocchia di Modena – aggiunge l’assessore Nucera – ospitata dal parroco don Gianni Licastro e dagli operatori della Caritas, per illustrare le agevolazioni del Rei, il reddito di inclusione, la misura di contrasto alla povertà che si può richiedere presso i poli territoriali dislocati sul territorio comunale”.

“Da questo incontro, così come tutti gli altri tenutosi nei quartieri da Pellaro ad Arghillà – continua l’assessore Lucia Nucera – mi sento rafforzata nella convinzione, che è solo dall’incontro reale e dalla reciproca conoscenza e dialogo tra cittadini e amministrazione che i passi iniziati possono portare a un buon cammino e soprattutto essere messi a conoscenza di tutti”.

“Invito pertanto i cittadini a farsi portavoce e ad avere fiducia: per diffondere e cogliere le opportunità, riappropriarsi delle spazi e delle risorse che l’amministrazione Falcomatà con grande sforzo e impegno sta liberando”.

” A Modena- Ciccarello – conclude Lucia Nucera – l’amministrazione Falcomatà, ai cantieri per lo sport e alla bonifica del territorio, è pronta a dar seguito ad azioni di inclusione sociale di forte innovazione”.