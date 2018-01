Reggio Calabria, riparte il servizio di newsletter a cura dell’Ufficio Stampa

Condividi

Riparte il servizio di newsletter che consente a tutti i cittadini di essere informati mensilmente sulle principali attività dell’amministrazione comunale.

Compilando un semplice form di iscrizione on line disponibile sulla home page del sito www.reggiocal.it, da oggi è a disposizione, gratuitamente, sulla propria casella elettronica tutta l’informazione prodotta dall’ ufficio stampa del comune in collaborazione con lo staff della rete civica che cura il servizio di impaginazione e trasmissione digitale.

Cosa contiene la newsletter? Notizie sulle principali attività degli organi di governo e dei settori comunali, ma anche tutta una serie di informazioni: dai servizi essenziali al tempo libero, mostre e spettacoli, corsi di formazione, attività sportive e ricreative, link utili.

Insomma, cosa succede in città.

Nel primo numero del 2018 troverete i dettagli che riguardano la nuova app di Atam per monitorare i tempi di attesa degli autobus, notizie dai cantieri cittadini, informazioni sul portale dei tributi per inviare l’autolettura del servizio idrico integrato, nonché informazioni sulle rassegne del Teatro Cilea.

La newsletter è pertanto un utile riferimento per racchiudere con una sola mail mensile, un intero taccuino on line in cui è appuntato tutto ciò che serve.