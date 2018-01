Reggio Calabria, open day Istituto Tecnico Economico “G. Ferraris – A. Da Empoli”

Condividi

Nell’ambito delle iniziative di Orientamento, il Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Economico “G. Ferraris – A. Da Empoli” di RC, informa che nella giornata di Sabato 13 Gennaio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 si terrà l’Open Day presso la scuola ubicata in Via Pio XI, nel rione Modena.

L’Open day è fortemente voluto dal Dirigente scolastico Rina Pasqualina Manganaro e dai docenti della scuola per dare visibilità ai percorsi didattici che caratterizzano la scuola, in particolare gli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) e Sistemi Informativi Aziendali (SIA) che sono orientati all’acquisizione di competenze per le figure professionali in ambito Aziendale ed Informatico, maggiormente richieste dal mondo del lavoro, per consentire una scelta consapevole e motivata della scuola Secondaria di II grado. Gli utenti avranno la possibilità di visitare l’Istituto nelle sue singole strutture e di visionare i numerosi laboratori, le aule dotate di tecnologie avanzate, gli uffici, i servizi nonché di conoscere alcuni dei docenti che risponderanno volentieri alle domande sull’ampia offerta formativa e progettuale. Un’occasione, dunque, per visitare “dall’interno” una realtà educativa che funziona bene, una scuola del “saper fare” in linea con i parametri europei e che coinvolge i ragazzi della scuola Secondaria di II grado, offrendo loro una formazione di cittadinanza attiva valida per affrontare le nuove sfide dell’era tecnologica.

La Dirigenza, inoltre, fa presente che il termine ultimo per l’iscrizione on line alle prime classi è il 06 febbraio p.v., e che, a tal proposito, sia nella giornata dell’Open Day del 13 gennaio, che presso la segreteria didattica dell’Istituto, fino al 06 febbraio, in orario scolastico, è possibile ricevere assistenza per la registrazione, la compilazione e l’inoltro delle domande di iscrizione.