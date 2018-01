Reggio Calabria, Marra(M.A.P.)tra inciuci e promesse elettorali direzione Parlamento

Condividi

Povero me e poveri noi, manca un mesetto per il 4 Marzo e l’attenta è tanta in quanto dopo 4 Presidenti del Consiglio non eletti dal popolo, tutti noi speriamo che ritorni la Democrazia andando al voto ; ma sarà vero oppure ci prenderanno nuovamente in giro visto che al 40% non ci arriverà nessun partito e a quel punto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incomincerà con le consultazioni e si formerà un Governo fantoccio con un insieme di partiti completamente diversi tra di loro i quali si sono combattuti negli ultimi anni.

Ex politici ormai bruciati che cercano di inserirsi nelle liste di partiti a essi contrapposti , oppure uniti in unici simboli per evitare la raccolta delle firme per la presentazione delle liste e così via ; promesse elettorali da tutti gli schieramenti tanto non hanno nulla da perdere anzi se vinceranno prima penseranno a sistemarsi tra di loro le cariche istituzionali e poi tutto il resto.

Non diamo la colpa alla politica o ai politici per le scelte che si andranno a fare il 4 Marzo, in cabina elettorale ci entriamo noi per questo ricordo la frase del Giudice Borsellino ( La rivoluzione si fà nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fà dentro la cabina elettorale

con la matita in mano. Quella matita, più forte di qualsiasi arma,più pericolosa di una lupara e più affilata di un coltello ).

Ancora più pauroso è il guardare i programmi elettorali dei grandi partiti, Legge Fornero, Flax Tax, Pensioni, vaccini, jobs act , reddito di dignità e tanto altro ancora e quindi mi viene da pensare che bisognerebbe andare al voto almeno ogni 2 anni così saremmo la Nazione migliore al mondo.

Il nostro Movimento sarà compatto al voto in base alla propria ideologia e non per favoritismi personali non per niente negli ultimi anni siamo stati i pochi ad attaccare politici di varie bandiere , l’ Amministrazione Comunale ed il Sistema Sanitario Reggino perchè non abbiamo niente in comune con chi si vende per fare carriera politica. Ultimamente nel mese di dicembre scorso abbiamo inviato circa 12 e-mail tramite pec ai vari uffici Regionali della Calabria per la Tutela della Salute, al Grande Ospedale Metropolitano B.M.M. ,al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ed al Presidente della Repubblica (ad oggi senza avere nessuna risposta) per mettere in evidenza l’ennesimo caso di malasanità reggina in cui ha perso la vita una donna .La stessa dopo essere finita in Rianimazione per 16 giorni con notevoli sofferenze è deceduta e la famiglia ha subito denunciato il tutto ai Carabinieri ed a oggi la Procura di Reggio Calabria ha indagato Medici e Infermieri per “Omicidio Colposo”.

Il 4 Marzo arriverà e passerà quindi ognuno di noi sarà responsabile delle scelte fatte in cabina elettorale.