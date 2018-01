Reggio Calabria, incontro rafforzamento tutela minori stranieri non accompagnati

Condividi

Domani, 17 gennaio, alle ore 10.00, si terrà, nel salone degli Stemmi di questo Palazzo del Governo, una Tavola Rotonda sul tema del rafforzamento della tutela e della protezione dei minori stranieri non accompagnati, nell’ambito del Progetto Just, promosso dall’Associazione Telefono Azzurro Onlus e cofinanziato dalla Commissione Europea.

Il progetto, che include momenti di formazione e di aggiornamento rivolti ai soggetti che a vario titolo partecipano al sistema di accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati, si pone l’obiettivo di realizzare o rafforzare a livello territoriale la collaborazione tra gli stakeholders del settore, anche attraverso la condivisione di buone pratiche, al fine di incrementare le misure di tutela esistenti.

La Prefettura di Reggio Calabria è compresa tra le 5 Prefetture coinvolte nel progetto, attesa l’elevata incidenza del fenomeno sul territorio provinciale, interessato, soprattutto negli ultimi anni, dall’arrivo di un considerevole numero di minori stranieri non accompagnati, in occasione dei ripetuti sbarchi.