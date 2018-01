Reggio Calabria, incontri con l’autore dell’associazione Anassilaos

Condividi

Continuano intensi anche nel 2018 gli Incontri con l’Autore promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos allo scopo di approfondire l’opera, in versi e/o in prosa, di poeti e scrittori dell’area meridionale che operano nel reggino e la cui attività letteraria è meritevole di attenzione da parte di una più ampia cerchia di critici e, soprattutto, di lettori. Si potrebbe parlare, nella circostanza, di incontri con l’Autrice. Giovedì 11 gennaio alle ore 16,45 presso la Villetta De Nava della Biblioteca Comunale – congiuntamente con il Comune di Reggio Calabria e la Biblioteca Pietro De Nava – con Valeria Siclari e la sua “La convergenza artica” (Leonida Edizioni), Premio Letterario Internazionale Città del Galateo 2017. Dopo l’introduzione di Giacomo Marcianò, Coordinatore Associazione Anassilaos, sarà Francesca Tuccio a parlare dell’opera della giovane autrice che ha al centro il mistero del manoscritto Voinich, un codice illustrato risalente al XV secolo così come stabilito dal radiocarbonio, scritto con un sistema di scrittura ancora non decifrato. Viola Arcadi, protagonista dell’opera, è una stimata filologa che si applica all’analisi del manoscritto. L’intuizione e l’attenzione ai dettagli, con i quali porta avanti i suoi studi e che le valgono il successo professionale, non vengono però applicati nella vita di tutti i giorni e nella gestione dei rapporti con le persone, nei quali Viola conferma, puntualmente, di essere un disastro. Percepisce tra lei e gli altri un distacco, una divisione netta che chiama “la convergenza artica”. Per colmarla dovrà intraprendere un viaggio dentro se stessa che le farà vedere il mondo con occhi diversi, consegnandole, in maniera del tutto inaspettata, una seconda possibilità.