Reggio Calabria – Conversazione su “L’umorismo ebraico”

Il “saper ridere”, anche di sé e della propria condizione, è una peculiarità che si è sviluppata nel mondo ebraico nel corso dei secoli, a diverse latitudini e con caratteristiche differenti di luogo in luogo. Questi alcuni delle cifre che saranno oggetto di analisi nel corso dell’incontro organizzato dal Circolo Culturale „L’Agorà” sul tema „L’umorismo ebraico”. La conversazione culturale avrà luogo venerdì 19 gennaio a partire dalle ore 17 presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria (ingresso via Giudecca – inizio tapis roulant). Alla giornata di studi parteciperà in qualità di relatore Nino Megali (socio del sodalizio organizzatore).