Reggio Calabria, Circolo G. Calarco apre l’anno con concerto per pianoforte e oboe

Sabato 6 gennaio 2018 alle h: 18.00, presso la propria sede in Via Amerigo Vespucci n.10/g, il Circolo G. Calarco inaugura l’attività culturale per il nuovo anno con un concerto per pianoforte e oboe dei musicisti reggini Gabriele Aleo e Carmine Martino.

L’ attività del Circolo G. Calarco è volta a realizzare ” una cultura del territorio nel territorio” e, quindi, a far conoscere non solo la bellezza e la ricchezza culturale della Calabria , ma anche le belle realtà che esistono e operano nella nostra regione.

Gabriele Aleo e Carmine Martino i due giovani musicisti reggini protagonisti dell’incontro sono allievi del Conservatorio di Musica Francesco Cilea di Reggio Calabria e propongono per la serata un interessante e impegnativo programma che spazia da Vivaldi a Scarlatti, da Nielsen a Debussy, al contemporaneo Ennio Morricone.

I prossimi incontri del Circolo G. Calarco, previsti per il mese di gennaio si svolgeranno presso la sede di Via A. Vespucci : domenica 21 h 18.00 l’incontro “Tra giornalismo e letteratura” con la giornalista Annarosa Macrì che converserà con Anna Foti e sabato 27 gennaio h 18.00 la presentazione del libro “Contratti d’affetto” di Isidoro Malvarosa, presenta Gioacchino Criaco