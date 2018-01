Reggio Calabria – Attestato riconoscenza autrice progetto di luci in piazza Italia

Un attestato di riconoscenza per Mariachiara Richichi, studentessa dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, iscritta al Corso di Laurea magistrale in Architettura, autrice del progetto di luci realizzato a piazza Italia e finanziato dall’impresa Camera Costruzioni Srl.

Ad accoglierla questa mattina nella sua stanza di Palazzo San Giorgio il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che insieme all’Assessore alla valorizzazione del Patrimonio Culturale della Città di Reggio Calabria Irene Calabrò ha ringraziato la studentessa per il lavoro svolto a servizio della comunità reggina.

«Attraverso il suo progetto – ha dichiarato il sindaco a margine dell’incontro – Mariachiara ha dimostrato grande senso civico e capacità tecnica e creativa . Prerogative che vanno assolutamente valorizzate soprattutto in un contesto come il nostro dove le istituzioni si rivolgono ai cittadini promuovendo programmi di partecipazione dal basso che li rendano protagonisti delle scelte amministrative. Un grazie a Mariachiara, e naturalmente alla Camera Costruzioni, per aver contribuito ad allietare il Natale di tutti i reggini attraverso il loro splendido progetto realizzato a piazza Italia».