Reggio Calabria-Assemblea dei sindacati con lavoratori Grande Ospedale Metropolitano

Alle ore 10 del 16/01/2018 ha avuto luogo l’Assemblea delle Scriventi Organizzazioni Sindacali con i Lavoratori del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrinò Morelli.

All’incontro erano presenti il Segretario Generale della FP CGIL di Reggio Calabria Alessandra Baldari, Il Segretario Generale Aggiunto della CISL FP Giuseppe Rubino e i Delegati dalla Segreteria Provinciale UIL FPL Antonio Rossetti e Silvio Fontana che hanno discusso delle problematiche aziendali con i numerosi partecipanti.

L’Assemblea è stata attivata per informare ed ascoltare i Lavoratori sulla presa di posizione dell’Azienda che non ha inteso concedere l’acconto sulla produttività 2017 entro Dicembre dello stesso anno o almeno entro Gennaio 2018 con saldo ad Aprile c.a., per come richiesto dalle Scriventi Organizzazioni Sindacali.

Sono stati disattesi, durante la trattativa Aziendale, altri e ancora più importanti punti, costringendo CGIL, CISL e UIL ad interrompere la seduta. Tra questi è sicuramente l’istituto delle Progressioni Economiche Orizzontali, ferme al 2008, che la Parte Pubblica non aveva affatto considerato, orientandosi su altre soluzioni come le Posizioni Organizzative che a nostro giudizio andrebbero ridimensionate come numero, prevedendo la loro collocazione nei contesti veramente utili ed evitando che come al solito assumano connotati discutibili.

Dal dibattito sono emerse numerose segnalazioni denunzianti la chiusura di fatto dell’Azienda alle richieste di sottoscrivere per tempo una piattaforma cadenzata della Contrattazione Decentrata, aspettando la fine dell’anno di riferimento e disattendendo le aspettative dei propri Dipendenti, sulle cui spalle ricadono incongruenze ed economicità derivanti dai Piani di rientro.

Sono state altresì evidenziate criticità nella gestione della stabilizzazione del precariato e nella proroga dei contratti a termine che dimostrano la distrazione dei Settori preposti nella oculata e corretta gestione di tali delicate problematiche ponendo in essere soluzioni non complessive ma “individuali”, pertanto, l’assemblea ha chiesto la immediata rotazione dei Dirigenti Amministrativi come previsto dalla normativa anti-corruzione.

I Lavoratori presenti hanno chiesto a gran voce, altresì, l’avvio di una condizione di “normalità” che inizi con un responsabile recupero di quanto finora tralasciato, dicendo basta alle solite esigenze di pochi che prevalgono sul merito, sull’organizzazione e sulla trasparenza. La legalità e la partecipazione saranno la nuova direzione su cui i Sindacati Confederali affiancheranno i Lavoratori del GOM Bianchi Melacrino Morelli.

E’ stato più volte espresso il sacrificio dei Dipendenti che nonostante la carenza numerica, l’età media elevatissima, hanno dato e continuano a dare risposte all’Utenza.

Di fronte alla presa di posizione dei Vertici Aziendali, le Scriventi Organizzazioni Sindacali che stigmatizzano l’atteggiamento di chi ha “voluto” piegare la testa e di chi si prodiga con i facili populismi e petizioni senza senso, non possono che condividere le preoccupazioni dei Lavoratori nei confronti di una Azienda a cui si chiedono corrette relazioni sindacali, oggi pesantemente sbilanciate.

Da subito si procederà alla richiesta di un tavolo di confronto per avviare la contrattazione decentrata a tutela di chi ha risposto con sacrificio alle aspettative della Popolazione di Reggio Calabria e di tutta la Provincia, senza aver ricevuto la dovuta considerazione e il riconoscimento del merito, con l’aggravante di dover sopportare le “solite attenzioni ai soliti furbetti”.

L’Assemblea ha dato altresì mandato alle Organizzazioni Sindacali di inoltrare ulteriore richiesta di convocazione, fermo restando la riserva di proclamare lo stato di Agitazione, attivando tutte le procedure previste se ad horas non si attiverà il tavolo di contrattazione ai fini di una ripresa delle normali relazioni sindacali in tempi brevissimi i vertici Aziendali non dimostreranno almeno la volontà al confronto, facendo cadere il muro della non dialettica.

Si volta pagina, si apre il confronto, si decide insieme il futuro.

FP CGIL CISL FP UIL FPL

Il Segretario Generale Il Segretario Generale Aggiunto Il Segretario Generale Alessandra Baldari* Giuseppe Rubino* Nicola Simone*