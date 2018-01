Reggio Calabria – In arrivo a Porto Bolaro Lorenzo Licitra e Mr. Rain

Condividi

Secondo la tradizione si stanno avvicinando i giorni più freddi dell’anno, ma a tenere alta la temperatura ci pensa Porto Bolaro Shopping Center, o meglio il calore delle fan di Lorenzo Licitra e Mr. Rain.

Il Centro Commerciale di Reggio Calabria infatti propone due appuntamenti con i grandi nomi della musica contemporanea: domenica 28 gennaio è la volta di Lorenzo Licitra, il giovane e timido siciliano che ha conquistato il gradino più alto dell’ultima edizione di X-Factor.

La stella di diamante della squadra di Mara Maionchi ha una vocalità sorprendente, non per nulla vanta un diploma di tenore al Conservatorio di Piacenza, mischiata ad una grande passione per il pop.

Nel pomeriggio dalle 17,00 circa Lorenzo sarà presso Porto Bolaro per incontrare le sue fan e firmare le copie del suo cd “In the name of love”.

Sabato 3 febbraio, alle ore 16.30, in collaborazione con Mondadori Bookstore, Porto Bolaro ospiterà un altro giovane emergente, Mr. Rain. Chi acquisterà il cd nel punto vendita Mondadori del Centro Commerciale riceverà un pass per accedere al palco in via prioritaria.

Il giovane rapper di Desenzano (BS) si avvicina alla musica grazie alla voce di Eminem e da li è un crescendo e arriva oggi a pubblicare il suo secondo album, “Butterfly Effect”.

Un talento ruvido, che vuole farcela da solo.

Ti aspettiamo per due grandi pomeriggi di musica e “calore”!