Reggio Calabria, Ania: preoccupati per le 50 famiglie a Modenelle e Arghillà

“L’ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime preoccupazione e amarezza per le condizioni in cui vivono le 50 famiglie occupanti gli alloggi popolari di proprietà del Comune di Reggio Calabria siti a Modenelle di Arghillà”. È quantosi legge in una nota stampa dell’associazione che in merito aggiunge: “Circa 40 famiglie sono occupanti senza titolo degli alloggi in questione nonostante la quasi totalità, a nostro avviso, possieda i requisiti per poter regolarizzare il proprio rapporto locativo con il Comune di Reggio Calabria ai sensi della Legge Regionale n. 8/95. Altra questione drammatica è la totale mancanza della fornitura di energia elettrica all’interno delle abitazioni che costringe queste famiglie a vivere come bestie con rischi seri e concreti per la salute e l’incolumità personale oltre che la sicurezza e l’ordine pubblico. Di fronte a questa emergenza umanitaria, questa associazione lancia un appello deciso e accorato al Sindaco Giuseppe Falcomatà e al Prefetto Michele Di Bari perchè vengano assunte misure straordinarie e urgenti per risolvere le problematiche inerenti la regolarizzazioni dei rapporti locativi e gli interventi strutturali per garantire la fornitura dell’energia elettrica all’interno delle abitazioni verificando la possibilità di attivazione finanche della protezione civile attraverso l’utilizzo di gruppi elettrogeni.

Al fine di consentire la stipula dei contratti per la fornitura dell’energia elettrica con l’ENEL , questa segreteria suggerisce di valutare anche l’emanazione, in favore delle famiglie occupanti senza titolo, di decreti sindacali in via provvisoria e temporanea per un periodo di un anno in attesa di consentire agli uffici comunali la verifica dei requisiti e definire l’iter per la regolarizzazione dei rapporti locativi ai sensi della Legge Regionale n. 8/95. Il decreto di assegnazione in via provvisoria e temporanea consentirebbe alle famiglie residenti di avere il titolo di occupazione per la stipula dei contratti con l’ENEL così come prevede la normativa vigente”.