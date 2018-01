Reggio Calabria – Alla scuola Collodi premiazione concorso”Tutti intorno al presepe”

Condividi

Martedì 16 gennaio alle ore 10,30, nella Sala conferenze della Scuola Collodi , in presenza della D.S. dott. Mariantonia Puntillo, dei genitori, dei Rappresentanti di Classe e del Consiglio d’Istituto e di vari ospiti tra cui il dott. Giuseppe Quattrone, segretario del Lions Club Reggio Calabria , il dott. Vincenzo Trapani Lombardo presidente dell’Hospice, la professoressa Angela Misiano ,responsabile del Planetario Pythagoras , si svolgerà una Cerimonia di premiazione dedicata agli alunni dell’Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua che si sono distinti, partecipando con ottimi risultati, in vari concorsi nazionali , tra cui “I Giochi Matematici del Mediterraneo 2018″ e” Le Olimpiadi di Astronomia”. Verranno inoltre premiate le classi vincitrici del Concorso “‘Tutti intorno al Presepe” organizzato dall’Istituto Comprensivo stesso e volto a rinnovare l’antica tradizione cristiana del presepe. A partire dalle Scuole dell’Infanzia Botteghelle e Collodi, alle Scuole primarie Galluppi e Collodi ,fino alla Scuola secondaria Bevacqua , ciascuna classe, utilizzando svariate tecniche artistico-espressive, materiali riciclati e non, ha realizzato il proprio presepe , imprimendogli una forma particolare ed originale che lo ha reso unico e diverso dagli altri. Il regolamento del concorso prevedeva la premiazione di sei presepi, uno per ogni plesso e per ogni ordine di scuola. I presepi realizzati nei vari plessi scolastici dell’Istituto sono stati esposti e venduti in una mostra-mercato ed il ricavato devoluto all’Hospice di Via delle Stelle di Reggio Calabria. Sarà il dottore Vincenzo Trapani Lombardo, presidente dell’Hospice, a ritirare l’assegno frutto della sensibilità e della generosità degli alunni dell’Istituto Comprensivo diretto dalla dott. Mariantonia Puntillo.