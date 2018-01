Reggio Calabria – Al Teatro della Girandola lo spettacolo Le Casalingue

Condividi

Il Teatro della Girandola presenta, venerdì 26 gennaio alle ore 21:00 e in replica sabato 16 gennaio alle ore 21:00, nell’ambito della terza stagione della rassegna “Il vento che muove” dedicata ai più grandi, lo spettacolo “Le Casalingue” con Daniela D’Agostino e Daniela D’Agostino – regia di Santo Nicito, testo di Domenico Loddo, luci Simone Casile.

Lo spettacolo

Due donne. Due identità distinte, eppure unite dallo stesso nome, stesse esperienze, identiche memorie. E oggi? Cosa hanno ancora in comune oggi, dopo anni terribili e tempestosi? Il cucito sembra l’unica cosa che ancora le lega, facendole ritrovare in un luogo anonimo, per provare a ricamare insieme anche i loro ricordi. Perché c’è solo il passato, nelle loro parole. Un passato fatto di nomi, luoghi e sentimenti ormai perduti. Ridono, e continuano un gioco che va avanti fin dalla loro ormai remota infanzia. Si parlano addosso, litigano, si immalinconiscono, e sempre incombe tra di loro una verità che le adombra, senza riuscire mai a venire fuori. Il passato viene rovistato come una tasca piena di cose ora delicate ora appuntite, mentre il presente e il futuro sembra non abbiano domicilio nei loro discorsi. E su tutto questo ogni tanto arrivano le note e le parole del grande Sergio Endrigo, a sottolineare la tristezza per una felicità ormai perduta per sempre.

Ingresso con tessera, che potrà essere sottoscritta direttamente in teatro. Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola (via D. Muratori 2/c) è possibile contattare il numero 3927496676 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pagliacciclandestini.it E’ consigliata la prenotazione.