Reggio Calabria – Il 9 gennaio la presentazione del romanzo “Cuori maledetti”

Martedi 9 gennaio 2018, alle ore 18 presso la sede dell’Associaizone Universalia, in via Treviso 41 a Reggio Calabria, Manuela Gioffre’, in arte dAnDyFaIrY, presentera’ il suo romanzo “Cuori maledetti”. Introduce e coordina Alessandro Gioffre’ D’Ambra.

Un romanzo (breve) dedicato agli amanti dei Queen, agli artisti ed i decadentisti del XXI secolo! Questa è una storia di allucinazioni e sentimenti proibiti, di anticonformismo e tabù, psichedelica e fortemente introspettiva, scritta sulle note della celebre Bohemian Rhapsody da una timida diciottenne, per un pubblico di altrettanti giovani adulti, ma anche meno giovani.

L’autrice, reggina classe 1988, è un architetto con anni di esperienza in Sud America. Lì come in Italia si è occupata principalmente di design, scenografia ed installazioni temporanee, ma è la scrittura la sua passione più forte. Cuori Maledetti è solo il primo dei tanti manoscritti che, dopo ben 11 anni, si è decisa a tirare fuori dal cassetto, illustrare e pubblicare.