Reggio Calabria, il 26 gennaio la presentazione del libro “I Fiori di Tanato”

Venerdì 26 gennaio, alle ore 18.30, presso la Libreria “Culture” di Reggio Calabria, in via Zaleuco, si terrà la presentazione del libro “I Fiori di Tanato” di Domenico Rosaci, Falzea Editore.Presenterà il libro l’autore, relazionando sul tema “Una storia di vita e di amore all’epoca della follia.”

“Un libro vive, cresce, ma non muore mai.

Così come non muore Tanato, che ha il nome della morte e il significato della vita.

Perché Tanato, figlio della notte, ha compreso il mistero dell’amore,

E lo vuole raccontare, anche se le sue parole se le porta via il vento del nord, come il profumo dei grandi fiori bianchi della pianta che lo sciamano usa per la bevanda che addormenta e inebria.

L’elisir della follia.”

Domenico Rosaci, professore di Informatica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, conduce da oltre vent’anni attività di ricerca nel settore dell’Intelligenza Artificiale, oltre a pubblicare opere in campo letterario e filosofico.

E autore dei romanzi “Il Sentiero dei Folli”, “La Zingara di Metz” e “I Fiori di Tanato”, e dei saggi filosofici “Arcana Memoria” e “Il labirinto del Cristo”.