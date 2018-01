Reggio Calabria – Il 12 gennaio la notte nazionale del Liceo Classico

Condividi

Si comunica che venerdì 12 gennaio c.m. dalle ore 17:30 alle ore 24:00 il Liceo Classico “Tommaso Campanella” aderisce alla Notte Nazionale del Liceo Classico. L’evento, che vede coinvolti più di 400 licei di tutte le parti d’Italia, è giunto quest’anno alla sua quarta edizione.

Il Liceo Classico “Tommaso Campanella” aprirà le sue porte con una serie di proposte e laboratori culturali organizzati e realizzati da studenti e docenti. Sarà possibile visitare mostre, assistere a drammatizzazioni, a concerti e ad altri momenti di forte impatto culturale. Quest’anno, in particolare, il Liceo intende proporsi maggiormente come polo di formazione culturale cittadino abbracciando, in modo metaforico ma dal forte significato, la più alta istituzione cittadina, il Comune, facendo partire la manifestazione dalla Galleria di Palazzo san Giorgio, sede dell’Istituzione, con un corteo di ispirazione classica. Largo spazio sarà dato, inoltre, alle scuole secondarie di Primo grado della città ad indirizzo musicale che si esibiranno, come già negli anni passati, nell’Aula Magna del prestigioso Liceo.

L’apertura della manifestazione sarà comune a tutti i licei che aderiscono all’iniziativa così come la chiusura della serata. L’iniziativa intende sensibilizzare l’opinione pubblica cittadina e non solo, ma soprattutto le nuove generazioni, sull’importanza e l’attualità degli studi classici.