Proroga contratti Ente Parco – La soddisfazione della FP CGIL,  CISL FP e USB

I Segretari Generali della FP CGIL, CISL FP e USB, Alessandra Baldari,

Vincenzo Sera e Aurelio Monti, esprimono soddisfazione per la decisione del Presidente , Giuseppe Bombino e dei membri del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte che, con grande senso di responsabilità, hanno deliberato la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato dei 21 lavoratori, già LSU /LPU, in servizio presso l’Ente.

Dopo le rassicurazioni avute dal Presidente della Regione On. Mario Oliverio, il Direttore Sergio Tralongo dell’Ente Parco, ed il Presidente Giuseppe Bombino hanno convocato le parti sociali.

Infatti, il 4 gennaio, si è tenuto l’incontro con i Segretari Generali delle OO. SS., presso la sede dell’Ente in via Santa Caterina, in cui si è proficuamente discusso degli aspetti procedurali e dei vincoli normativi che intervengono sulla possibilità dell’Ente, sottoposto a vigilanza ministeriale, di programmare in autonomia le possibili stabilizzazioni, valorizzando la necessità di garantire ai lavoratori la continuità di un rapporto di lavoro e di una retribuzione che altrimenti sarebbero cessati a causa del l’impossibilità di ricollocare gli stessi nell’ex bacino di appartenenza, pertanto dopo un cordiale confronto si è concordato di procedere con la proroga dei contratti.

I rappresentanti sindacali hanno particolarmente apprezzato la disponibilità del Presidente e del Direttore al confronto e la volontà condivisa di tutelare i lavoratori. L’incontro si è concluso con l’impegno di tutte le parti a costruire fin da subito i percorsi di stabilizzazione utili a salvaguardare il futuro di tutti i lavoratori, anche presso altri Enti, qualora il fabbisogno di personale autorizzato dal Ministero competente non fosse adeguato ad includere la totalità delle 21 unità.