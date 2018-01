Polizia di Stato: nuove assegnazioni di Funzionari in città ed in Provincia

Condividi

Nell’ambito di un progetto di rinforzo organico che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha previsto per la provincia di Reggio Calabria, in questi giorni hanno assunto servizio, presso la Questura di Reggio Calabria, tre nuovi Commissari Capo della Polizia di Stato. Tenuto conto delle esigenze operative del territorio e della provincia reggina, il Questore Raffaele Grassi ha disposto per il Commissario Capo dr.ssa Paola Grazia Valeriani, proveniente dalla Questura di Messina, l’incarico di Funzionario addetto alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Calabria, per il Commissario Capo dr. Marco Gagliano l’incarico di Vice Dirigente del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro e per il Commissario Capo dr. Francesco Maria Montanaro, proveniente dalla Questura di Asti, la dirigenza del Commissariato di P.S. di Cittanova. Inoltre, in provincia è stata prevista una rimodulazione dei Funzionari per cui il Commissario Capo dr Paolo Valenti, attuale dirigente del Commissariato di P.S. di Polistena, assumerà l’incarico di Funzionario presso la Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria; il Commissario Capo dr. Giuliano Lazzaro, vice dirigente del Commissariato di P.S. di Siderno, sarà il nuovo dirigente del Commissariato di Bovalino ed il suo incarico sarà ricoperto dal Commissario Capo dr. Valerio Maria Bologna, in precedenza dirigente del Commissariato di Cittanova. Infine, il Commissario Capo dr. Eugenio Aloia, vice dirigente del Commissariato di Gioia Tauro, ricoprirà l’incarico di dirigente del Commissariato di Polistena.