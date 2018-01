I Peddaroti festeggiano 40 anni di vita

Condividi

“1978-2018…..40 anni d’amore per le tradizioni… e la storia continua”. Il gruppo folk “I Peddaroti” festeggia proprio quest’anno 40 anni di attività folkloristica.

40 anni che saranno festeggiati sabato 3 Febbraio con una giornata all’insegna del divertimento e del ricordo di quello che è stato svolto con passione e dedizione in questi primi quattro decenni di vita del gruppo pellarese.

Si parte alle ore 16.30 con un convegno-dibattito che si svolgerà presso l’aula magna della Scuola Media Statale “Don Bosco” di Pellaro. Ad aprire il dibattito, dopo i saluti della dottoressa Eva Raffaella Nicolò, dirigente scolastico della “Don Bosco” di Pellaro, il presidente dell’Associazione Culturale Gruppo Folk “I Peddaroti”, Eugenio Alampi, che coadiuvato dal presidente Unione Folclorica Italiana, Beniamino Meloni, darà il via al dibattito che sarà moderato dal giornalista Demetrio Calluso. Alla fine del convegno saranno conferiti i premi “Amici del “Gira lu Mundu Folk Festival-Riconoscimento enogastronomico”. Successivamente, tutti i partecipanti al convegno si sposteranno in località Ribergo, sempre a Pellaro, per proseguire con la festa. Per le ore 19 è previsto un momento di Preghiera e Benedizione presso Madonnina di Ribergo e dalle ore 20 il via allo spettacolo folkloristico con balli, testimonianze e video storici del gruppo “I Peddaroti”. Nel corso della serata saranno allestiti buffet (aperti a tutti) per degustare i prodotti tipici locali (dal dolce al salato accompagnati da un buon bicchiere di vino). Per chiudere i festeggiamenti, taglio della torta e fuochi d’artificio.

“I Peddaroti” sono da sempre molto attivi sul territorio grazie anche all’instancabile lavoro svolto dall’attuale Presidente onorario, Pippo Pugliesi, che con grande passione e determinazione, non solo ha permesso al gruppo di raggiungere quota 40 anni, ma ha anche creato i presupposti per altri 40 anni di vita ed anche più!

In questi lunghissimi 40 anni, i componenti del gruppo “I Peddaroti” sono stati coinvolti in numerose manifestazioni: dalle più tradizionali feste popolari di paese ad eventi culturali a livello internazionale, con tanta soddisfazione per i suoi membri che portano avanti la cultura popolare positiva. L’obiettivo del gruppo è quello di avvicinare tutti alla cultura popolare, riportando alla luce le tradizioni attraverso le arti più divertenti quali la musica e la danza, facendo conoscere gli usi e i costumi della nostra amata terra Calabria, e promuovendo scambi con Paesi di diverse etnie. Tutto questo soprattutto grazie ad una manifestazione molto importante che vede protagonisti “I Peddaroti”: il Festival Internazionale del Folklore “Gira lu Mundu”, evento ormai consueto in tutta la Calabria organizzato in collaborazioni con l’U.F.I (Unione Folklorica Italiana). Il Festival, nato nel 1980, è giunto quest’anno alla sua 37° edizione mosso dall’apprezzamento e dai successi delle edizioni precedenti, che fungono da stimolo per il presidente Eugenio Alampi e i suoi componenti affinché si prosegua sul solco tracciato per raggiungere traguardi migliori, con l’obiettivo di promuovere l’interazione tra le diverse etnie, nell’ambito delle arti popolari.