Palmi (RC) – Controllo straordinario del territorio

Condividi

Nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio disposto nei giorni scorsi dalla Compagnia Carabinieri di Palmi assieme ai Cacciatori Calabria sono state controllate 80 persone, 50 mezzi e sono state svolte 20 perquisizioni.

In particolare i Carabinieri di Scido hanno denunciato per ricettazione MELISSARI Antonino cl ‘70, nel cui terreno sono state rinvenute 4 bobine di cavi d’acciaio ed elettrici, risultate provento di furto e a sua volta vendutegli da BATTISTA Giovanni cl. ‘55, denunciato per il furto del predetto materiale, di cui era riuscito ad appropriarsi approfittando del proprio precedente impiego quale ex dipendente Enel.

I Carabinieri di Cosoleto hanno denunciato MACRÌ Giuseppe cl’ 68, sorvegliato speciale, trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di munizionamento per armi da fuoco non denunciato.

Infine i Carabinieri di Delianuova hanno rintracciato e arrestata GIOFFRÈ Concetta cl ‘68, destinataria dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, a seguito di condanna per il tentato omicidio di una vicina, che la GIOFFRÉ accoltellò nel 2008 a seguito di una discussione per futili motivi. Nonostante il tentativo della donna di sottrarsi all’arresto, la stessa è stata trovata dai Carabinieri presso l’abitazione di un parente e, assolte le formalità di rito, tradotta presso casa circondariale di Reggio Calabria.