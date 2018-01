Palmi, al Pizi il 12 la notte nazionale del Liceo classico

Condividi

Il 12 Gennaio, presso il Liceo “Pizi” di Palmi, sito in Piazza Martiri d’Ungheria, avrà luogo la Notte Nazionale del Liceo Classico, evento che in contemporanea si svolgerà in tutti i Licei Classici d’Italia.

Tale iniziativa consiste in varie attività culturali organizzate ed interpretate dagli studenti, tra cui danze greche, recital, rappresentazioni teatrali, esperimenti scientifici, gare di atletica; a chiusura, sarà letto un brano poetico in greco, all’unisono con gli altri Licei Classici d’Italia.

Inizio della manifestazione h. 18.00.