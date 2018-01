Ospedale Sibaritide,Ferro:”Centrosinistra ha aspettato apertura campagna elettorale”

Condividi

Di seguito una nota del consigliere regionale Wanda Ferro (Gruppo misto – Fratelli d’Italia):

“Il centrosinistra ha atteso l’apertura della campagna elettorale per le Politiche per inaugurare l’avvio di un’opera colossale, quella che forse resterà nella storia a simboleggiare l’eredità lasciata alla Calabria dalla sua amministrazione regionale: nel corso di una partecipata cerimonia, probabilmente con la musica della banda e una sfilata di gonfaloni, si inizierà la costruzione nientemeno che della recinzione del terreno sul quale i cittadini potranno immaginare la realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide. In fondo, penserà il centrosinistra, dopo anni e anni di attesa per la realizzazione del nuovo ospedale, i calabresi sapranno accontentarsi della posa di alcune centinaia di metri di reticolato di plastica arancione e del taglio delle erbacce. Noi riteniamo che la solennità data all’avvio di questo “progetto stralcio” rappresenti una trovata elettorale assolutamente irrispettosa dell’intelligenza dei cittadini e soprattutto della urgente necessità di dare risposte serie ed efficaci ai loro bisogni di tutela della salute, rispetto ai quali il territorio della Sibaritide è persino indietro rispetto ad altre aree della regione, che pure affrontano forti criticità. Questo comportamento arrogante e irresponsabile va ben oltre persino quelle che possono essere le ragioni di una feroce indignazione popolare, ma siamo certi che con il voto del 4 marzo i cittadini daranno a questa classe politica di centrosinistra la risposta che merita, spazzandola via una volta per sempre”.