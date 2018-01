Open Day all’Itas-Itc di Rossano

Condividi

Per Lunedì 15, giovedì 25 e mercoledì 31 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18,30 sono programmati tre “Open day” dell’Istituto di istruzione superiore Itas – Itc di Rossano, nelle proprie sedi di Via Ugo Gigli (Contrada Frasso) e Via Nazionale. Giornate all’insegna dell’interazione fra docenti, genitori e ragazzi. L’opportunità agli alunni della città e dell’hinterland, frequentanti la terza media, di conoscere più da vicino quest’innovativa istituzione scolastica.

La scuola guidata dalla dirigente Di Cianni, struttura sistematicamente attività formative dove i propri studenti sono protagonisti. Costantemente, inoltre, organizza iniziative con la partecipazione di esperti di varie discipline, offrendo agli alunni la possibilità di prendere parte attiva a eventi che spesso sono programmati in via esclusiva proprio per l’Itas Itc.

Sono vari i corsi attivi presso l’Istituto di istruzione superiore Itas Itc di Rosssano: Istituto tecnico – Settore economico – Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi informativi aziendali e Turismo. Istituto tecnico-Settore tecnologico – Indirizzi: Sistema moda e Grafica e comunicazione. Liceo: Liceo delle scienze umane (Opzione economico -sociale).

Per i “Servizi socio -sanitari” sono attivi due indirizzi: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico e Odontotecnico. ​L’anno scolastico 2018-2019 vedrà l’attivazione di un nuovo indirizzo: Servizi socio sanitari di base. Un indirizzo che risponde alle esigenze lavorative e professionali richieste dalla società e rivolto a Coloro che vorranno organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. L’Iis Itas itc di Rossano continua ad offrire anche agli adulti la possibilità di formarsi frequentando i corsi serali che danno la possibilità di diplomarsi in soli tre anni. Due i corsi serali per adulti attivi nell’Istituto: Turismo e Servizi socio-sanitari generali.

L’Itas – Itc di Rossano offre ai propri utenti numerosi servizi e strutture, fra i quali, laboratori multimediali, un laboratorio di trattamento testi, laboratori linguistici e scientifici, di chimica e fisica, un laboratorio creativo, postazioni mobili multimediali, un laboratorio pittorico e uno di matematica, segreteria digitale, Classe 2.0 (digitalizzata), due biblioteche, inoltre, reti wireless in tutti gli istituti, due palestre con campi regolamentari di pallavolo e pallacanestro.

Attraverso le giornate di Open day ci sarà la possibilità di visitare la scuola e prendere contatti con la Commissione Orientamento per ricevere tutte le informazioni necessarie per gli studenti chiamati a scegliere la scuola superiore da frequentare.

Per iscrivere i propri figli alle classi prime è oggi facile e veloce. Infatti, tutto avviene online tramite il sito del Ministero dell’Istruzione. Il personale di segreteria e la Commissione Orientamento sono ogni giorno a disposizione delle famiglie in entrambi i plessi di Via Nazionale e del Frasso, per fornire ogni informazione in tal senso ed eventualmente effettuare le iscrizioni.

​ La scuola partecipa a numerose selezioni culturali in ambito locale e nazionale. Numerose, sono le attività integrative che si realizzano presso l’Itas – Itc di Rossano, fra cui, orientamento e riorientamento, gare sportive, progetti di vario genere, viaggi di istruzione, visite guidate, certificazioni linguistiche (Pet, Ielts, Delf, Dele Goethe), certificazioni informatiche (Ecdl, Cisco, Eucip).

Da anni l’alternanza scuola – lavoro è un fiore all’occhiello dell’Itas Itc di Rossano: stage e ministage si configurano come attività altamente formative, attraverso le quali apprendere gli aspetti più interessanti del mondo del lavoro.