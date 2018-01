Nasce il nuovo soggetto politico “Civica popolare – Lorenzin”

Condividi

È stato presentato, oggi al Tempio di Adriano a Roma “Civica Popolare”, un nuovo soggetto politico rappresentato da Beatrice Lorenzin e che convoglia oltre a forze di centro, anche IdV.

Il progetto intende conciliare sicurezza, legalità e solidarietà per offrire, dopo le prossime competizioni nazionali e locali, una opportunità a chi non ci sta a farsi ammaliare dalle sirene del qualunquismo delle solite promesse alla “cetto la qualunque”.

Ad accogliere con favore la creazione di “Civica popolare” il senatore dell” Italia dei Valori” Francesco Molinari – reponsabile IDV per la stesura del programma comune ed uno dei coordinatori in Calabria. Attraverso questo nuovo soggetto politico, Molinari spera nella nascita di una alternativa democratica forte , di cui gli italiani hanno, estremamente ed urgentemente, necessita’.