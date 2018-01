Motta S.G (Rc) – Lo sviluppo passa da un piano condiviso di riordino del territorio

Condividi

Il riordino del territorio è un tema fondamentale, il nostro comune per caratteristiche geomorfologiche e l’assoluta centralità tra area grecanica, area dello stretto e Aspromonte potrebbe svilupparsi e creare indotto economico e lavoro attraverso il turismo”.

Dichiara questo Domenico Cogliandro, capogruppo di maggioranza, commentando l’attività portata avanti dall’Amministrazione comunale e anticipando alcuni temi.

“Una fascia costiera di 6 km e le eccellenze agroalimentari, storiche e culturali – aggiunge il consigliere delegato dal sindaco Giovanni Verduci a seguire Urbanistica e pianificazione del territorio, Politiche giovanili, Turismo, Demanio e Sport – completano un’offerta turistica di tutto rispetto, ma dobbiamo prima lavorare sul riordino del nostro territorio e sull’approvazione degli strumenti urbanistici. La Giunta comunale ha già espresso un atto di indirizzo agli uffici competenti che stanno lavorando per consentirci, in breve tempo, di portare in Consiglio comunale l’adesione al “consumo di suolo zero”.

“Una procedura – continua Cogliandro – che ci permetterà di continuare ad utilizzare il nostro Piano regolatore fino all’attuazione del Piano Strutturale Comunale, recuperare tributi e adempiere agli obblighi di legge visto il perentorio richiamo da parte della Regione Calabria. Offriamo, così, un chiaro segnale su come vogliamo creare sviluppo senza però violentare il nostro territorio. Il nostro Piano regolatore è stato redatto in previsione di un aumento demografico che non c’è stato, per cui abbiamo margini residui che ci permettono di gestire le esigenze della cittadinanza”.

“La stessa attenzione – prosegue il capogruppo – è prestata per il Piano spiaggia, un altro strumento che manca al nostro comune e sul quale stiamo lavorando con estremo vigore.

Gli anni di ritardo accumulati hanno danneggiato il nostro territorio, escludendo Lazzaro dalle mete balneari più gettonate, proveremo a rilanciare il processo attraverso iniziative mirate e legate all’ambiente marino, alla cultura, all’accessibilità. Non possiamo sperare in un incremento dei flussi turistici se prima non garantiamo i servizi e una scrupolosa pianificazione del territorio”.

“Per il Piano Strutturale e il Piano Spiaggia – annuncia quindi il consigliere delegato – prima di approfondire il tema in Consiglio comunale, coinvolgeremo la comunità attraverso incontri e pubbliche manifestazioni dove ascolteremo i tecnici, gli imprenditori, le associazioni, le realtà produttive e quanti tra i nostri concittadini vorranno offrire un proprio contributo di idee”.

“Il sindaco Giovanni Verduci – conclude Domenico Cogliandro – mi ha affidato deleghe importanti, intendo ripagare la sua fiducia con il massimo impegno, certo che con la Giunta e il Consiglio comunale potremo raggiungere risultati importanti”.

Foto: Domenico Cogliandro – Capogruppo di maggioranza