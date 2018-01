A Morano la commedia “il primo amore non si scorda mai…la chitarra spesso”

Condividi

Continua la XVII Stagione di TeatroMusica, organizzata da L’Allegra Ribalta in sinergia con il Comune di Morano. Domenica 4 febbraio, con inizio alle 18,30, all’ auditorium comunale “Massimo Troisi” sarà di scena la compagnia napoletana “Teatropernoi” con la commedia in due atti “Il primo amore non si scorda mai … la chitarra spesso!” di Gennaro Castaldo. Lo spettacolo, diretto da Ernesto Mignano, racconta di una coppia che vive immersa nella routine quotidiana. I sogni della gioventù se ne sono andati presto. Conosciutisi da ragazzi perché facevano parte della stessa scatenata rock band, si sono poi scontrati con le vicissitudini della vita quotidiana. Biagio si è man mano adattato al passare degli anni e ormai la coppia parla solo a monosillabi, a gesti e sguardi, e Sandra farebbe di tutto per riavere il Biagio di cui si è innamorata da giovane, ma questi sembra proprio non volerne sapere. Tuttavia, un giorno accade l’imprevisto: irrompono improvvisamente in casa un vecchio amico la cui moglie si lamenta della suocera, una coppia di ladri stranieri con pressanti problemi di “corna” e una coppia di poliziotti neuropatici con difficoltà di relazione con gli altri. La tranquillità e le certezze di Biagio vengono messe “seriamente” in discussione dai nuovi e inaspettati ospiti. Tra battute, gag e situazioni paradossali…la coppia scoppierà?