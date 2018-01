Morano Calabro (Cs) – XII edizione della “Befana del poliziotto”

Condividi

Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Cosenza (SIULP) organizza, per il tramite delle segreterie del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castrovillari e della Polizia Stradale di Frascineto, appositamente

delegate, la XII° Edizione della “ Befana del Poliziotto ” che si svolgerà il 5 gennaio 2018 presso l’Auditorium Teatro Comunale “Massimo Troisi” di Morano Calabro (CS).

L’evento, che non ha fini di lucro, come ogni anno, ha lo scopo di promuovere una raccolta fondi da devolvere in favore di enti e associazioni che si occupano di attività sociali prettamente a scopi di natura benefica.

La raccolta dei fondi, pubblica e documentata, viene effettuata attraverso una riffa e sponsorizzazioni private che hanno permesso, nel corso degli anni, di destinare cospicue somme di denaro o di forniture necessarie a

varie associazioni. Le ultime due edizioni sono state dedicate all’acquisto di una ambulanza che, a giorni, sarà donata ad una associazione che si occuperà di fornire un servizio di trasporto senza scopo di lucro alle persone bisognose.

La XII edizione si svolgerà a Morano Calabro il 5 gennaio 2018 a partire dalle ore 16:00, con il patrocinio dello stesso comune di Morano Calabro e del Parco Nazionale del Pollino, nella quale si svolgerà il convegno

avente come tema: “Inclusione sociale e disabilità: approcci socio pedagogici, giuridici, etici ed assistenziali. Quali sfide per il futuro”, con la diretta partecipazione dell’Associazione Onlus “Calcia l’Autismo” e che vedrà

significativi interventi di specialisti del settore, autorità civili, militari e religiose, con la precisa finalità di sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche della disabilità e dell’inclusione sociale, anche attraverso la

partecipazione al V° concorso pratico – artistico – letterario sul tema trattato, riservato agli studenti delle Scuole primarie, Scuole secondarie di I grado e Scuole secondarie di II grado ricadenti nell’ambito dei paesi del Parco Nazionale del Pollino e della giurisdizione del Commissariato di P.S. di Castrovillari. Il Concorso, prevede l’attribuzione di premi con la formula delle borse di studio (buoni acquisto) agli studenti che si classificheranno nei primi tre posti per ogni categoria.

La XII Edizione, che come detto, visto che si svolgerà a Morano Calabro, non poteva ricordare l’illustre ed importante figura di Don Carlo De Cardona, apostolo delle Casse Rurali calabresi e fondatore della Cassa Rurale di Bisignano nel 1906, morto in fama di santità e per il quale è in corso la Causa di Beatificazione a Canonizzazione che, per volontà del Vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio Monsignor Francesco Savino, il quale ha ripreso in questi ultimi mesi il percorso avviato da Monsignor Vincenzo Bertolone nel 2010 con l’insediamento, proprio a Morano Calabro, del Tribunale Ecclesiastico Diocesano e la nomina del postulatore sacerdote Massimo Romano. L’evento del 5 gennaio 2018, sarà aperto con il ricordo di un figlio illustre di Morano Calabro come Don Carlo De Cardona.