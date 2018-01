Mirto (CS) – Sindaco convoca Assise civica: tre i punti all’odg

Condividi

Il Sindaco Russo, convoca l’Assise civica, in seduta straordinaria per il 18 gennaio, alle 18.30 in prima convocazione, e in caso di seduta deserta, in seconda convocazione, il 19 gennaio alle 19.30, nella Sala del Palateatro comunale, in Piazza Iannelli a Mirto.

Tre i punti all’ordine del giorno: i lavori saranno aperti con l’approvazione dei verbali dell’ultima seduta. Successivamente si proseguirà con il procedimento di decadenza dalla carica di Consigliere comunale di Aiello Teresa. Un iter già avviato lo scorso mese di novembre 2017, per come prevedono le leggi vigenti in materia e per il quale l’assise sarà chiamata a votare Il terzo punto prevede la surroga del suddetto Consigliere.