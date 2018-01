Messina – Fp Cgil Vigili del Fuoco: “Riconoscimento delle professionalità”

Condividi

“Sia chiaro a tutti che il Coordinamento FP CGIL dei Vigili del Fuoco non firmerà un Contratto che non sia improntato al riconoscimento della professionalità del Vigile del Fuoco e che ricomprenda almeno i punti salienti della nostra piattaforma: aumento della base stipendiale a partire dai livelli più bassi; un ordinamento che assicuri un adeguato sviluppo delle carriere, attraverso il riconoscimento dei percorsi formativi e professionali; una idonea assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; la definizione di un sistema pensionistico idoneo anche per il personale inserito nel sistema contributivo”.Scrive in una nota stampa la Segreteria territoriale FP CGIL VF Messina.