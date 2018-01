Messina- Convocato il 17 gennaio il Consiglio comunale

Condividi

Mercoledì 17, alle ore 13, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi per l’avvio di una nuova sessione consiliare. I lavori d’Aula comprendono trentasei proposte deliberative, dieci interrogazioni e cinque ordini del giorno. Tra i provvedimenti da discutere figurano il regolamento per l’uso condiviso dei beni comuni della città di Messina e dei beni sottoposti al principio di sussidiarietà civica; il regolamento attuativo per il bilancio partecipativo – partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali dell’ente locale; il conferimento della cittadinanza onoraria al Rettore Maggiore dei Salesiani, Angel Fernandez Artime; il regolamento comunale per l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti per radiotelecomunicazioni; il regolamento comunale per l’esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà o di uso pubblico; l’approvazione del regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani e periurbani a coltivazione biologica; i bilanci consuntivi degli esercizi finanziari 2013, quello rimodulato del 2014 e di previsione degli esercizi finanziari 2013 e 2014 dell’ATM; il regolamento per il verde urbano di Messina; il regolamento comunale attuativo della normativa per il riconoscimento dell’albergo diffuso; modifica e integrazione del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) con l’inserimento di ulteriori aree pedonali confinanti con l’area pedonale Cairoli; variante parziale di tutela ambientale al vigente P.R.G. della città di Messina; e la proposta di regolamento per l’esercizio dell’arte di strada nel Comune di Messina. Alcune delle dieci interrogazioni interessano riduzioni ed esenzioni Tari 2016; fondi Pac per il potenziamento degli asili nido; impianti di riscaldamento nelle scuole; area Falcata e via Don Blasco attività di controllo del territorio e repressione delle discariche ivi presenti; e regolamentazione attività guide turistiche. I cinque ordini del giorno sono il potenziamento di strutture diurne e l’apertura di centri diurni; l’autorizzazione alla celebrazione di matrimonio di rito civile fuori dalla casa comunale; la mozione per il bando delle armi nucleari (approvata dal Consiglio regionale Anci Sicilia nella seduta del 17 luglio 2017); la salvaguardia della lingua dialettale messinese, altrimenti detta parlata messinese ed azioni per la sua conoscenza e diffusione tra le giovani generazioni; e la richiesta di riconoscimento nella Regione Siciliana della Giornata della Macchia Mediterranea in Sicilia. All’ordine del giorno è stata infine aggiunta la proposta deliberativa relativa alla rimodulazione nella composizione delle Commissioni consiliari permanenti – art. 55 comma 3 del Regolamento di Consiglio comunale.