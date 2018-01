Messina – Bandi di mobilità e avviso pubblico per dirigenti e vari profili

Condividi

Lo scorso venerdì 29 sono state emesse le determine dirigenziali di approvazione di n. 2 Bandi di mobilità per Dirigenti (Amministrativo e di Ragioneria) a tempo pieno e indeterminato ed 1 Bando di mobilità per vari profili a tempo pieno indeterminato, facendo ricorso all’istituto della mobilità che è disciplinato all’art. 30 del d.lgs. 165 del 2001, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni di ricoprire posti vacanti mediante il passaggio diretto di dipendenti che abbiano già ricoperto il posto o che abbiano comunque già conseguito la stessa qualifica presso altra amministrazione. Tale adempimento costituisce un obbligo per le amminsitrazioni prima di espletare un concorso pubblico. I bandi riguardano in particolare: 1. bando di mobilità per la copertura, mediante esame comparato dei curriculum vitae e colloquio conoscitivo, di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo, con contratto a tempo pieno ed indeterminato; 2. bando di mobilità per la copertura, mediante esame comparato dei curriculum vitae e colloquio conoscitivo, di n. 1 posto di Dirigente di Ragioneria, con contratto a tempo pieno ed indeterminato; 3. bando di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio conoscitivo, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii., per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 29 posti di vari profili professionali e categorie. L’Amministrazione comunale ha inoltre pubblicato l’Avviso di procedura selettiva pubblica, per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 19 comma 2 D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura della posizione dirigenziale in dotazione organica di n. 1 posto di Dirigente di Ragioneria. Tutti i Bandi e l’Avviso Pubblico sono rinvenibili nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale dell’Ente.