Messina, atto di razzismo: iniziativa alla scalinata di Montalto

In seguito alla nota dell’assessore all’Ambiente Daniele Ialacqua, in merito all’atto di razzismo verificatosi ieri nell’area della scalinata “Rampa della Colomba” nei confronti di due giovani migranti appartenenti alla comunità Cristo Re, impegnati nella manutenzione di spazi verdi, (secondo quanto disposto dalla delibera di Giunta relativa a “Verde bene comune”), sono pervenuti attestazioni di solidarietà da singoli cittadini ed associazioni. Con gli stessi è stato pertanto stabilito, di promuovere un momento di aggregazione solidale per domani sabato 27, alle ore 10,30, presso la scalinata che conduce al Santuario di Montalto lato Piazza Basicò. Hanno già aderito all’iniziativa l’assessorato alle Politiche sociali, la sezione ANPI “Aldo Natoli” e PuliAmo Messina