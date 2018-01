Map: Reggio dimensionamento scolastico e risparmio, finiremo come l’ Alitalia

Condividi

“Dopo Rosalì un’altra delibera della Città Metropolitana decide di accorpare l’ Istituto Piria al Ferraris senza nessun confronto diretto con i Docenti e Personale ATA che invano hanno chiesto un incontro al Sindaco reggino e metropolitano”. È quanto si legge nella nota stampa del Movimento autonomo popolare che aggiunge: “In democrazia queste episodi non dovrebbero accadere, un Sindaco lontano dalla gente e dalle associazioni che non vuole incontrare nessuno, senza dare motivazioni; Il dimensionamento e il risparmio hanno portato anni dopo anni L’ Alitalia a ‘fallire’ quindi arrampicarsi al primo offerente per svendere Aerei,attrezzature e personale.

Noi sosteniamo tutti i ragazzi , ragazze personale e docenti per la manifestazione di piazza per far capire che la nostra città è libera non è in ‘dittatura’

Speriamo che questa necessità di risparmio economico non sia dettata dall’alto cioè che non si pensi di poter usare lo Stabile dell’Istituto ‘R. Piria’ per i cosiddetti percorsi di integrazione o da lager per i profughi che da fine Aprile inizieranno ad arrivare”.