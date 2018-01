Locri (RC), oggi la Mostra cinofila amatoriale OLA

Condividi

Il 14 gennaio Emily Memorial – Mostra cinofila amatoriale OLA in Piazza dei Martiri a Locri (RC)

La mostra inizierà alle ore 11.00, con inizio delle registrazioni previsto per le ore 10.00, e avrà come sponsor ufficiale la nota azienda pet food Arion e vedrà gareggiare le seguenti categorie:

Cucciolo da 3 a 6 mesi; Cucciolo da 7 a 12 mesi; e Adulti divisi in Razza e Meticci e in taglie.

Tra gli altri sponsor, oltre a Per Memory con la quale l’associazione OLA ha una convenzione, si ricordano: A.C.S.D. Artinmovimento e Agraria Stilo, Armonia dei Sapori, L’Angolo del tabacco, Bar pasticceria Scocchieri, Pub Publick, Bar Persephone, Impresa e Studio d’Ingegneria Ursino, Arredamenti Multarredo e Fashion arte, e la nota scuola cinofila “For Dods”.

Questo secondo evento, prevede la relazione di Salvatore Natoli sulle “adozioni consapevoli” e la dimostrazione di addestramento da parte dell’educatore Antonino Ligato,

Inoltre, vista la numerosa partecipazione di cani di razza Amstaff, vi sarà un premio speciale American Statforshire Terrier.

La mostra non sarà solo un evento volto a far gareggiare i nostri amici a quattro zampe, ma un’occasione per ritrovarsi e conoscere la situazione del randagismo nella locride.

Inoltre raccolta cibo per i mici della colonia felina e chiunque potesse portare, anche una sola scatoletta a testa sarà il benvenuto.

Raccolta maglioni usati e plaid

Estrazione ciondolo Pandora

Per chi volesse fare una donazione

IT53E0335901600100000147619″.